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Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi haberi

EDİRNE (AA) - Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi.Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye ve Yunanistan'dan 288 sporcu katıldı.Kupanın üçüncü ve sonu gününde final müsabakaları öncesinde yağlı güreş ve halk oyu...