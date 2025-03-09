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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya’da basın mensuplarıyla buluştu haberi
Ece Gürel’e “Witchcraft eğitimi” verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi haberi
Sapanca Gölü’nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor haberi
Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
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Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi haberi

EDİRNE (AA) - Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi.Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye ve Yunanistan'dan 288 sporcu katıldı.Kupanın üçüncü ve sonu gününde final müsabakaları öncesinde yağlı güreş ve halk oyu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi haberi

Yüzmede Uluslararası 6. Edirne Kupası yarışları sona erdi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye ve Yunanistan'dan 288 sporcu katıldı.

Kupanın üçüncü ve sonu gününde final müsabakaları öncesinde yağlı güreş ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Organizasyon, final yarışları ve madalyaların verilmesiyle sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, milli takım seçmelerinin de gerçekleştirildiği uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kupanın heyecanlı yarışlara sahne olduğunu belirten Dinç, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

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