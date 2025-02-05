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Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi
Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi
Tekirdağ’da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı haberi
Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi
Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
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Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ilçenin 25 ayrı noktasında 70 araçlık filosuyla hazırlık yaptı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal ve Onarım, Fen ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kent...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi

Ümraniye Belediyesi, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ilçenin 25 ayrı noktasında 70 araçlık filosuyla hazırlık yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal ve Onarım, Fen ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı, buzlanma riski ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

İlçede, 420 personel, 25 ayrı noktada, 70 araçlık filoyla görev almaya başladı. 24 saat esasına göre ilçenin cadde ve sokaklarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları için hazır bekletilen ekip, olası bir çalışmada 6 bin ton tuz ile müdahalede bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, “Ümraniye'de kışın zorluklarını en aza indirmek için ekiplerimiz sahada olacak. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle komşularımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 24 saat sahada olacak ekiplerimizle, Ümraniye'de kışı güvenle geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kar

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