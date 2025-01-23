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Ümraniye’de benzin istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı haberi
Bursa’da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti haberi
Kapıkule’de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı haberi
“İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İSO Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini konuk etti haberi
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Ümraniye’de benzin istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye’de benzin istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul Ümraniye'de benzin istasyonun market kısımında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun market kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede marketin üst katını sardı.

İhbar üzerine, benzin istasyonuna itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, benzin pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

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