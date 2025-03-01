Ümraniye’de çocuklar iftar sofrasında buluştu haberi

Ümraniye Belediyesince ramazanın ilk gününde düzenlenen iftar programında, 4-15 yaş grubu yaklaşık 250 çocuk aileleriyle birlikte oruç açtı.

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, iftar öncesinde çocuklara hediye verildi, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Fatih Deligöz de Kur'an okudu.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek, “Peygamberimizin ifade ettiği gibi 'Komşusu aç olan bizden değildir.' Burada neyi düşüneceğiz çocuklar? Aç olan, yemek bulamayan, dünyada birçok sıkıntı yaşayan başka ülkelerdeki çocukları da empati yaparak düşüneceğiz değil mi? Ramazan bize bunu hatırlatıyor. Bu tabloyu oluşturan Ümraniye Belediyesini tebrik ederim.” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise çocuklarla bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, “Ramazanın ilk günü hayatında ilk defa oruç tutan çocuklarla birlikte olalım ki ramazanın bereketi daha da artsın.Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hepinize bol afiyet, huzur ve sıhhat içerisinde bir ramazan diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Programın ardından çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.