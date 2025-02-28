Üniversite Girişimcilik Programı “Yıldız Kaşifleri” YTÜ’de başladı haberi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark işbirliğiyle, yenilikçi fikirleri desteklemek ve genç girişimcileri global arenaya taşımak için hayata geçirilen “Yıldız Kaşifleri Programı” başladı.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam Binası'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine ivme kazandıracak, gençlerin inovasyon ve teknoloji yolculuklarında yanlarında olacak “Yıldız Kaşifleri Programı”nın tanıtımında bir arada olduklarını söyledi.

Üniversite olarak her zaman yeniliğin, gelişimin ve değişimin öncüsü olduklarını ve bu alanda öncü olmaya da devam edeceklerini belirten Debik, şunları kaydetti:

“Bugün, dinamik ve özverili 1730 akademisyenimizle, 690 idari personelimizle, lisans ve lisansüstü olmak üzere yaklaşık 40 bin öğrencimiz ve 70 öğrenci kulübümüzle, 300'e yakın laboratuvarımızla, 40 disiplinler arası araştırma grubumuzla eğitime, bilime ve teknolojiye yön veriyoruz. 800'ün üzerindeki üniversiteyle paydaş olduğumuz Erasmus'taki liderliğimizle, uluslararası akademik hareketlilikte Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biriyiz.”

Debik, bugün Yıldız Kaşifleri Projesi'ne start verip YTÜ ekosisteminde yeni bir döneme başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Mottomuz çok net. 'Her büyük başarı bir keşifle başlar.' Yıldız Kaşifleri Programı'nı, bilim, inovasyon ve girişimciliği bir araya getiren bu ekosistemde, öğrencilerimizin fikir ve projelerini en iyi şekilde desteklemek için YTÜ ve Yıldız Teknopark iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Yıldız Kaşifleri Programı'yla, 2 yıl boyunca 40 milyon lira bütçeyle, genç girişimcilerin ve TEKNOFEST takımlarının projelerini hayata geçirmeleri için gereken her türlü desteği vereceğiz. Dört temel destek paketiyle tüm öğrencilerimiz, ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca erişebilecek.”

Rektör Debik, girişimcilik desteğiyle öğrencilere, 1,5 ay süren yoğun bir program, 12 kapsamlı eğitim modülü ve 30 saat birebir mentorluk desteği vererek iş fikirlerini olgunlaştırmalarına yardımcı olacaklarını söyledi.

Ekipman desteği kapsamında, proje başına 150 bin lira destekle, talaşlı imalat, metal işleme, 3D yazıcı, PCB üretim desteği ve teknik eğitimler sağlayarak öğrencilerin fikir ve projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlayacaklarını kaydeden Debik, yarışma desteğinin de gençleri küresel sahneye taşıyacağını kaydetti.

Prof. Dr. Debik, programın öğrencilere faydalarına da değinerek, “TEKNOFEST takımlarımız ise ekipman desteğiyle projelerini hayata geçirme, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kendilerini kanıtlama ve projelerini ticarileştirme süreçlerini deneyimleyecekler. Bu noktada bir müjde de vermek istiyorum. Yakın zamanda üniversitemizde kurmayı planladığımız Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerimizi daha fazla sevindireceğiz ve YTÜ ekosistemini daha da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip de hayata geçirilen programı anlattı.

“Yıldız Kaşifleri” projesinin sunumunun da yapıldığı programda, genç girişimcilerin icatları sergilendi.

– Yıldız Kaşifleri Programı nedir?

Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik etmek, ülkenin ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yıldız Kaşifleri Programı, öğrencilere fikirlerini hayata geçirmeleri için kapsamlı bir destek sistemi sunmanın yanı sıra hem girişimci ekiplerin hem de TEKNOFEST takımlarının ihtiyaçlarını gözeterek tasarlandı.

Program kapsamında girişimcilere ve öğrenci takımlarına dört ana başlık altında destek sağlanacak. Girişimcilik desteğiyle girişimciler Bootcamp programlarıyla fikirlerini iş modeline dönüştürme fırsatı yakalayacak, ön kuluçka sürecinde projelerini olgunlaştırabilecek ve StarBİGG Programı kapsamında yatırım desteği alabilecek.

Ekipman desteğiyle girişimciler ve öğrenci takımları, projeleri için gerekli malzeme, ham madde, makine ve teçhizat desteğinden faydalanabilecek. Ayrıca teknik eğitim ve atölye erişimi ile üretim süreçlerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Yarışma desteğiyle genç girişimciler, uluslararası yarışmalara ve konferanslara katılım için uçak bileti ve konaklama desteği alabilecek. Tüm bunların yanı sıra genç girişimci adayları, projelerini dünyaya tanıtma ve küresel iş ağlarına dahil olma şansı yakalayacak.