Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu haberi

CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geleneksel hale gelen Kadın Üreticiler Buluşması'nı bu yıl İstinye CarrefourSA Hiper'de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken, kadın üreticilere desteğini sürdürüyor.

CarrefourSA'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2019'dan bu yana “Kadınların Gücü CarrefourSA'nın Gücü” sloganıyla düzenlediği etkinlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kadın üreticiler, süt ürünlerinden bakliyata, taze sebze ve meyvelerden organik içeceklere kadar birçok ürünü doğrudan tüketicilere sundu.

CarrefourSA Kadın Üretici Pazarı'nda, City Farm, Antre Gourmet, Laz Kızı, Mimi Çiftliği, Göçbeyli Köyü- Kent Tarımı, Heybelinin Heybeleri, Nutmatik , Ezgi Gıda, Lezzet Mantı, Mutlu Besin Tarımsal Kooperatifi, Atiye Laçin, Guru Moda, Balanu Organik Gıda, Serenin Doğal Dünyası, Beta Tea, Sınırlı Sorumlu Adana Üreten Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi, Nora Midye, Veteriner Anne ve Hatice Teyze'nin de aralarında bulunduğu 19 üretici yer aldı.

– “Çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, kadınların iş ve sosyal hayatın her alanında yer almasını, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Kartallıoğlu, “Tüm ekosistemimizin merkezinde yer alan cinsiyet eşitliğini, 'doğrusu' vizyonumuzla özdeşleştiriyoruz. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz. Tüm çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Bu eşitliğin sadece kendi çalışanlarımızla kısıtlı kalmasını istemiyoruz. Bu sebeple üretici kadınları destekliyoruz ve emeklerinin reyonlardan müşterilere ulaşmasına fırsat tanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üreten kadınların ve kadın girişimcileri teşvik ederek, işlerini büyütmelerine katkı sağladıklarını aktaran Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

“Bu misyonumuzun bir parçası olarak, Kadın Üretici Pazarımız ile kadın üreticilerimizin ekonomik bağımsızlıklarını destekliyoruz. Üreten kadınlarımız bu özel etkinlikte kendi değerini, emeğini ve başarısını gösterebilirken, müşterilerimiz de Türkiye'nin değerli topraklarından, üreticilerinden elde edilen bu ürünlere CarrefourSA güvencesiyle ulaşıyor. CarrefourSA olarak her zaman üreten ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü ve üreten kadınların Türkiye’sine ulaşmayı diliyor, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”