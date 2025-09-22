Uşak’ın İçme Suyuna Baltalı Göleti’nden Takviye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak’ın içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adımın atıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Baltalı Göleti’nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi’ne su aktarımının başladığını belirterek, “Uşak için hayati dereceye sahip olan proje ile Baltalı Göleti’nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi’ne saniyede 50 litre su aktarılıyor.” ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl başlatılan 265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesinin ilk etabı tamamlandı. Bu aşamada yaklaşık 12,5 kilometrelik boru hattı döşendi ve göletten elde edilen su, kentin ana içme suyu kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı’na ulaştırıldı.

Bakan Yumaklı; DSİ’nin sadece içme suyu değil, tarımda modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmaları, taşkın risklerine karşı koruma ve sağlıklı su temini gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti. Yumaklı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla her damlanın değerlendirildiğini de vurguladı.

Projeye ilişkin ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu kapsamda bir regülatör ve terfi merkezi inşa edileceğini ayrıca 5,6 kilometrelik çelik boru hattının daha kurulacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Baltalı Göleti’nden Uşak’a yılda 2,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak.

Bakan Yumaklı, açıklamasını “Uşak halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” sözleriyle tamamladı.