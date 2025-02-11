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Üsküdar’da istinat duvarı yan yattı, iki bina boşaltıldı haberi
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Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından haberi
Üsküdar’da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi
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Üsküdar’da istinat duvarı yan yattı, iki bina boşaltıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı.İhbar üzerine bölgey...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Üsküdar’da istinat duvarı yan yattı, iki bina boşaltıldı haberi

Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, duvarın önündeki bina ile bitişiğindeki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.

Dörder katlı bu iki binanın tedbiren boşaltılmasına, daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.

Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.

Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.

Bina

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