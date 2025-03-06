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Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi
Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı düzenlendi haberi
TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi
Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
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Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesince ilçedeki Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'nin açılışı yapıldı.Ünalan'da düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışa katılmaktan gurur duyd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi

Üsküdar Belediyesince ilçedeki Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Ünalan'da düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışa katılmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İmamoğlu, Kent Lokantası'nın insanlara güzel hizmetler sunacağını belirterek, “Özellikle kentsel dönüşüm noktasında, insanlarımıza adaletli bir biçimde süreçlerini yönetmekle ilgili burada bir iletişim ofisinin kurulması, hizmetin vatandaşımızın ayağına götürülmesi noktasında özel bir hizmeti sunuyor olacak.” dedi.

Mekanların hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

İmamoğlu, “Ramazan ayının bütün bereketi üzerinize olsun. Bereketiyle evlerinize dolsun. Allah, hepinizi korusun. Tutulan oruçlarınız kabul olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hizmetler hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise çocuklara, kadınlara, emekli ve öğrencilere, esnafa, işçiye, memura ve toplumun tümüne hitap eden projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesen İmamoğlu, Dedetaş ile beraberindekiler Kent Lokantası'nda iftar yaptı.

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