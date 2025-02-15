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Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi
Sakarya’da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı haberi
Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Yalova’da yere düşürülen parayı aldığı belirlenen şüpheli yakalandı haberi
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Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da iki ayrı otomobilden hayalet ekran çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı otomobillerden hayalet ekranların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ekiplerin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi

Üsküdar'da iki ayrı otomobilden hayalet ekran çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı otomobillerden hayalet ekranların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin 46 noktada 89 saatlik kamera kayıtlarından yaptığı incelemede, motosikletli iki şüpheliden birinin otomobilden hayalet ekranı çaldığı, diğerinin ise onu beklediği belirlendi.

Motosikletin plakasından kimliği belirlenen şüpheli Emre D. Esenyurt'ta yakalandı. Adreste yapılan aramada, şüphelinin kullandığı kask, el korumalığı, tornavida ve aparatlar ele geçirildi.

“Otomobilden hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından 72 kaydı bulunan şüphelinin motosikleti trafikten men ve haciz işlemi nedeniyle yediemin otoparkına çekildi.

Askerden kaçtığı tespit edilen şüpheli, askeri inzibata teslim edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheli

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