Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi

Üsküdar'da iki ayrı otomobilden hayalet ekran çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı otomobillerden hayalet ekranların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin 46 noktada 89 saatlik kamera kayıtlarından yaptığı incelemede, motosikletli iki şüpheliden birinin otomobilden hayalet ekranı çaldığı, diğerinin ise onu beklediği belirlendi.

Motosikletin plakasından kimliği belirlenen şüpheli Emre D. Esenyurt'ta yakalandı. Adreste yapılan aramada, şüphelinin kullandığı kask, el korumalığı, tornavida ve aparatlar ele geçirildi.

“Otomobilden hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından 72 kaydı bulunan şüphelinin motosikleti trafikten men ve haciz işlemi nedeniyle yediemin otoparkına çekildi.

Askerden kaçtığı tespit edilen şüpheli, askeri inzibata teslim edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.