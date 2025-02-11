SON DAKİKA
Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025’te de sürdürülmesi hedefleniyor haberi
Marmara Denizi’nde görülen müsilajın su sıcaklığının düşmesiyle etkisini azaltması öngörülüyor haberi
Güney Koreli profesör 40 yıldır ülkesi ile Türkiye arasında gönül elçiliği yapıyor haberi
Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi
Kırklareli’nde İl Encümeni toplandı haberi
Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi
İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi
İBB Meclisinde, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri tartışıldı haberi
Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi
Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025’te de sürdürülmesi hedefleniyor haberi
Marmara Denizi’nde görülen müsilajın su sıcaklığının düşmesiyle etkisini azaltması öngörülüyor haberi
Güney Koreli profesör 40 yıldır ülkesi ile Türkiye arasında gönül elçiliği yapıyor haberi
Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi
Kırklareli’nde İl Encümeni toplandı haberi
Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi
İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi
İBB Meclisinde, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri tartışıldı haberi
Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi

Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak: - "Hastalığa yakalanan kişiler de virüsleri başkalarına bulaştırmamaları için maske kullanmalılar. Hasta olan kişi maske taktığında hapşırsa ve öksürse dahi virüsler etrafa yayılmıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, virüslerin yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske kullanması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, AA muhabirine, soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonu ve daha ağır semptomlar gösteren grip hastalığının artığını ifade etti.

Her iki hastalığın sebebinin de büyük oranda virüsler olduğunu belirten Ocak, “Hastalığı yapan mikroplar farklı çeşitlerde sınıflandırılıyor. En çok görülenleri virüsler ve bakterilerdir. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve gribe neden olan durum yüzde 80 virüslerdir. Hatırlanacağı gibi tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 da bir virüstü.” dedi.

Ocak, soğuk havalarda kapalı ortamda geçen zamanın artığını ve insanların yakın temasta bulunduğunu belirtti.

Damlacık yoluyla bulaşan viral hastalıkların yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske takmasının önem arz ettiğini aktaran Ocak, şunları kaydetti:

“Hava soğuk olduğu için kapalı ortamlarda daha çok bulunuyoruz, açık havaya çok az çıkıyoruz. Kapalı ortamlarda viral hastalıklar damlacık yoluyla bulaşıyor. Kişi hapşırıp, öksürüyor ve virüsler havada kalıyor. Başkaları bunu soluyunca bu enfeksiyon üst solunum yoluna yerleşiyor ve hastalık yapıyor. Özellikle risk grubundaki hastalar ve yaşlılar kapalı ortamlarda maske kullanırsa hastalıktan kendini korumuş olur. Hastalığa yakalanan kişiler de virüsleri başkalarına bulaştırmamaları için maske kullanmalılar. Hasta olan kişi maske taktığında hapşırsa ve öksürse dahi virüsler etrafa yayılmıyor.”

– “Antibiyotik mutlaka uzmana danışılarak kullanılmalı”

Ocak, hastalıklara karşı gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Hafif bir soğuk algınlığı ve burun akıntısında insanların hemen antibiyotik kullanma davranışı gösterdiğini anlatan Ocak, “Bu doğru değil. Antibiyotik mutlaka uzmana danışılarak, uzmanın önerisi sonucu ve mümkünse o bölgeden örnek alınarak kullanılması gereken bir tedavi çeşididir. Kontrolsüz antibiyotik kullanımı bir süre sonra o bakterilerde direnç oluşmasını sağlar ve bu da uzun vadede halk sağlığı için problem oluşturacaktır.” diye konuştu.

Ocak, hastalıkların tedavisinde doktor tavsiyesine uyulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de kaydetti.

Antibiyotik
Hasta
Ocak
Virüsler
Yolu

İlgili Haberler

Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 17:36

Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi haberi

THY Teknik AŞ ile IndiGo arasında bakım anlaşması haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 17:24

THY Teknik AŞ ile IndiGo arasında bakım anlaşması haberi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa’nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 17:05

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa’nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli’nde sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verildi haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 17:00

Kırklareli’nde sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verildi haberi

Kalyon PV’de talep toplama süreci tamamlandı haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 16:54

Kalyon PV’de talep toplama süreci tamamlandı haberi

Taraklı Kaymakamı Tunalı, göreve başladı haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 16:50

Taraklı Kaymakamı Tunalı, göreve başladı haberi

Tekirdağ’da park halindeki tır yandı haberi Tekirdağ’da park halindeki tır yandı haberi Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı haberi Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı haberi