VavaCars, şubat ayı ikinci el araç fiyat endeksini yayımladı haberi

VavaCars'ın, yapay zeka ile geliştirdiği “VavaAI Fiyat Endeksi”nin şubat ayı sonuçları yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı “VavaAI Fiyat Endeksi Şubat 2025” raporunun sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, ikinci el araç fiyatları, geçen yılın aralık ayında gösterdiği artıştan sonra bu yılın ocak ve şubat aylarında sabit kaldı.

Raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 39,05 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 11 artış gösterdi. Öte yandan dolar kuru, bir yıllık süreçte TL karşısında değerini yüzde 16,8 artırdı.

– “Fiyatların sabit kalması alıcılar açısından avantaj oluşturuyor”

Açıklamada endeks sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yılın ilk aylarında her alanda artış görülmesine rağmen ikinci el araç fiyatlarının sabit kalmasının, alıcılar için avantaj oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu dönemde alım yapanlar yılın geri kalanında yaşanacak değer artışlarından da ciddi kazanım elde edecektir. Öte yandan 2024 boyunca ikinci el araçlar, döviz karşısında yatırım değerini korudu. 2025'te de paralel bir gelişme yaşanacağını ön görüyoruz.”