Visa’nın “Tap to Phone” teknolojisi son 1 yılda yüzde 200 büyüdü haberi

Visa'nın akıllı telefonları bir POS cihazı olarak kullanmaya imkan tanıyan temassız ödeme çözümü “Tap to Phone”, tüm dünyada 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 200 büyüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Tap to Phone” teknolojisi, dünya çapında yaygınlaşmaya devam ediyor.

Uygulama ile KOBİ'ler ve mikro işletmeler, cep telefonlarını temassız bir POS terminaline dönüştürerek işlerini büyütme olanağı buluyor.

Kullanım kolaylığı ve güvenlik sağlayan teknoloji, tüm dünyadaki küçük işletmeler için ödeme deneyimini dönüştürerek birçok fırsat sunuyor.

Şirketin dünya çapında milyonlarca işletmeyi desteklediği teknolojinin kullanımı, son bir yılda yüzde 200 artış kaydetti. Teknolojinin kullanımının en yüksek olduğu ülkeler olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Brezilya'da toplamda yüzde 234'lük bir büyüme görüldü.

Şirket, teknolojiyle temassız ödeme çözümlerinin kapsamını daha da genişletti. Teknoloji, dünya çapında satıcıların yaklaşık yüzde 30'unun KOBİ ölçeğine ulaşmasında etkili oldu.

Şirket, teknolojiyle ticaret araçlarına erişimi demokratikleştirmeye ve dünyanın dört bir yanındaki mikro satıcıların ve KOBİ'lerin NFC özellikli akıllı telefonlarını kullanarak temassız ödeme almalarına yardımcı oluyor.

– Dolandırıcılığın azaltılmasına katkıda bulunuldu

Teknolojinin dünya çapındaki yükselişinin, daha fazla tüketicinin ve işletmenin bu teknolojinin sunduğu faydalardan yararlanmasıyla, gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

Kart bilgilerini manuel olarak girmek yerine, kullanıcıların Visa kartlarını telefona dokundurarak dijital cüzdanlarına eklemelerine olanak sağlayan “Tap to Add Card”, Eylül 2024'te Apple Pay ile küresel olarak kullanıma sunuldu.

Bu yılın ocak ayı itibarıyla ise dünya çapında 100'ün üzerinde kart ihraç eden finansal kuruluşla milyonlarca Tap Token etkinleştirildi. Böylelikle daha yüksek kart işlem kabul oranları elde edilirken, dolandırıcılığın azaltılmasına da katkıda bulunuldu.

Şirket, ayrıca, tüketicilerin yüksek meblağlı para transferlerini hızlı ve güvenli bir şekilde doğrulamasına olanak tanıyan “Tap to Confirm”ü (Temassız Doğrulama) geliştirdi.

Ayrıca şirket, hızlı ve güvenli şekilde para gönderip almak için fiziksel kartı veya kart kimlik bilgilerini bir başkasının telefonundaki bir cihaz cüzdanına dokundurmaya olanak tanıyan bir özellik olan “Tap to Send and Request Money” (Temassız Para Gönderme ve İsteme) özelliğini de geliştirdi.

Temassız para gönderme teknolojisi, bu yılın son dönemlerinde Samsung Galaxy cihazlarında “Tap to Transfer” adıyla kullanıma sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, teknolojinin, tüm işletmeler için teknolojiye ve finansal hizmetlere erişimi demokratikleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün dünyanın önde gelen perakende devleriyle birlikte, yerel mikro işletmeler de ödemelerini doğrudan akıllı telefonları üzerinden kabul edebiliyor. Bu, işletme ölçeğinden bağımsız olarak herkes için eşit fırsatlar sunan bir dönüşüm anlamına geliyor. Visa olarak, finansal hizmetlere erişimi kolaylaştıran ve eşitlik sağlayan bu teknolojimizle, mikro işletmelerin ve KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”