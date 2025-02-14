SON DAKİKA
Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi
Gelibolu’da zabıta gramaj denetimi yaptı haberi
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi
Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi
Gelibolu’da zabıta gramaj denetimi yaptı haberi
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » “Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi

“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde "Vize'nin Şairleri Projesi" kapsamında şiir ve müzik dinletisi yapıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kitapta yer alan şiirleri okuyup...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi

Vize ilçesinde “Vize'nin Şairleri Projesi” kapsamında şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kitapta yer alan şiirleri okuyup şarkılar söyledi.

Etkinlikte, öğrencilerden oluşan ritim grubu da sahne aldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, sanat ve edebiyatla iç içe bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Öğrencilerin hem kültürlerine sahip çıktıklarını, hem de sanatsal becerilerini geliştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Akdemir, “Sanat dolu bu anlamlı etkinlikte öğrencilerimiz bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Etkinliğe Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile öğrenci velileri katıldı.

Öğrenciler

İlgili Haberler

Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 09:40

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi

Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 09:34

Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi

Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 07:04

Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi

Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 02:00

Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi

Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi