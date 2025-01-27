Vodafone Business, Red Enerji’yle Baydöner’in dijital dönüşüm ortağı oldu haberi

İSTANBUL (AA) – Vodafone Business, uçtan uca IoT çözümü olan Red Enerji'yle restoran zincirlerinden Baydöner'in yeşil dijital dönüşümünde teknoloji çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, IoT çözüm grubu ile şirketlerin veriye dayalı kararlar alarak kaynaklarını daha verimli kullanmalarını mümkün kılıyor.

Restoran zincirlerinden Baydöner'e Red Enerji çözümüyle hizmet veren Vodafone Business, sunduğu hizmetle kurumsal müşterisinin operasyonel verimlilik ve yeşil dijitalleşme yolculuğundaki en önemli ortaklarından biri oldu.

Enerji tüketim verilerinin tek bir ekrandan uzaktan izlenip kontrol edilmesine olanak tanıyan uçtan uca bir IoT çözümü olan Red Enerji, enerji tasarrufu sağlayarak hem elektrik maliyetlerini hem de karbon ayak izini azaltma fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yeşil dijital dönüşümü destekleyen Red Enerji sayesinde Baydöner'in hem aylık ortalama yüzde 15'lik enerji verimliliği sağlayabildiğini hem de bu sayede maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını kaydetti.

Kestioğlu, “Tüm Türkiye'ye yayılan toplamda 120 mağazasında bu çözümümüzü kullanan iş ortağımız enerji yönetimi ve enerji tasarrufu sağlarken, bu sayede karbon emisyonunu da hesaplayarak geleceğe ve sürdürülebilirliğe katkı sundu. Bizler de Vodafone Business olarak, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında iş ortaklarımızı desteklemeyi sürdürürken, yeşil dönüşümde sağladığımız olumlu etkiler ve rekabet avantajları sayesinde de Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması adına ülkemize önemli katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Apaz Group Tedarik Zinciri Direktörü Sibel Orman da Vodafone Business işbirliğinin enerji yönetimindeki kritik rolüne dikkati çekti.

Orman, 2019'da enerji giderlerinin önemli bir maliyet kalemi haline geleceğini öngördüklerini aktararak, yapılan işbirliği kapsamında, 120 mağazanın tüketim verilerini anlık olarak takip etmeye başladıklarını belirtti.

Orman, “Soğuk zincir güvenliğini sıcaklık sensörleriyle sağlayarak gereksiz tüketimleri önledik. Bu çalışmalar sayesinde hem maliyetlerimizi düşürdük hem de karbon ayak izimizi önemli ölçüde azalttık. Yüzde 15'e kadar enerji tasarrufu sağladığımız bu projeyle, IoT teknolojilerinin gücünden faydalanarak sürdürülebilirlik hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.” açıklamasında bulundu.