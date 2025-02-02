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Kocaeli’de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı haberi
Tekirdağ’da fesitvalde vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı haberi
BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul’da basın toplantısında konuştu: haberi
Sakarya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı haberi
Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
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Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir’de yapıldı haberi

ANKARA (AA) - 3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun (TGGF) açıklamasına göre Balıkesir'deki çalıştaya, TGGF B...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir’de yapıldı haberi

3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun (TGGF) açıklamasına göre Balıkesir'deki çalıştaya, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, yönetim kurulu üyeleri, güreş ağaları, başpehlivanlar, antrenörler, hakemler, cazgırlar, kulüp yetkilileri, eski başpehlivanlar ve alt boylardaki sporcular katıldı.

Türkiş'in moderatörlüğünde düzenlenen oturumlarda, 2024 yağlı güreş sezonu değerlendirildi, 2025 sezonuna ilişkin kural ve düzenlemeler belirlendi.

Çalıştayda, katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda geleneksel değerlere sahip çıkmak, yağlı güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sporun gelişimine katkıda bulunmak için kararlar alındı. Yağlı güreşin özüne sadık kalınarak nasıl daha modern bir organizasyon yapısına kavuşturulabileceği tartışıldı.

Altyapı çalışmaları ile geleneksel ritüellerin korunması ve genç nesillere aktarımı konularına da çalıştayda vurgu yapıldı.

Yağlı Güreş

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