Yalova’da Deniz Kirliliğine 4 Milyon TL Ceza

Yalova’da iki belediye, Marmara Denizi’ndeki çevre kirliliği nedeniyle toplam 4 milyon 11 bin TL idari para cezası aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, yapılan denetimler sonucunda Çınarcık ve Koru belediyelerinin atık su yönetimindeki eksiklikleri tespit etti.

Çınarcık Belediyesi’nde Harmanlar Taşliman ve Barbaros Caddesi civarında yaşanan kanal taşkını sonucu atık suyun denize ulaştığı belirlendi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde meydana gelen kirlilik nedeniyle belediyeye 2 milyon 674 bin TL ceza uygulandı.

Koru Belediyesi’ne ise Atatürk Anıtı önünden denize doğrudan atık su deşarj edildiği tespit edildi. Yapılan su analizleri, deşarjın mevzuat şartlarını karşılamadığını ortaya koydu. Bu nedenle Koru Belediyesi 1 milyon 337 bin TL idari yaptırıma tabi tutuldu.