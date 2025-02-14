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Sakarya’da “Serdivan Kent Müzesi” tanıtıldı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul’da hutbe irat etti: haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi
STM, askeri deniz platformları ve İHA’larıyla NAVDEX Fuarı’na katılacak haberi
Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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Yalova’da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da 13 kişiyi, devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı haberi

Yalova'da 13 kişiyi, devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket aracılığıyla, 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.K, K.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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