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İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi
Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Erdek’te ev yangını hasara yol açtı haberi
Gelibolu’da okçuluk şampiyonası yapıldı haberi
Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi
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Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.Yalova İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi

Yalova'da jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Gece saatlerinde Safran köyü yakınlarında şüpheliler S.K. ve G.K'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.ve G.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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