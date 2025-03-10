Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi

Yalova'da jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Gece saatlerinde Safran köyü yakınlarında şüpheliler S.K. ve G.K'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.ve G.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.