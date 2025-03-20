SON DAKİKA
Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada’da iftar programına katıldı haberi
DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Oğuz Atay’ın edebi ve entelektüel mirasını değerlendirdi: haberi
İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi
Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi
Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi
Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın hedefi Avrupa şampiyonluğu haberi
Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli’de konser verdi haberi
İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan’dan ABD’ye hazır giyim ihracatının 10 kat artabileceği değerlendirmesi: haberi
Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada’da iftar programına katıldı haberi
DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Oğuz Atay’ın edebi ve entelektüel mirasını değerlendirdi: haberi
İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi
Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi
Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi
Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın hedefi Avrupa şampiyonluğu haberi
Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli’de konser verdi haberi
İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan’dan ABD’ye hazır giyim ihracatının 10 kat artabileceği değerlendirmesi: haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi

Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da bir şüphelinin iş yerinden bileklik ve saat çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.Cengiz Koçal Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki iş yerine giren şüpheli, kadın çalışanı oyaladıktan sonra 6 bin lira değerindeki bilekl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi

Yalova'da bir şüphelinin iş yerinden bileklik ve saat çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cengiz Koçal Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki iş yerine giren şüpheli, kadın çalışanı oyaladıktan sonra 6 bin lira değerindeki bileklikle 11 bin liralık saati çalarak dışarı çıktı.

Hırsızlık anı iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mağaza çalışanı Seher Taşdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin girişte altın ürünler satıp satmadıklarını sorduğunu, daha sonra içeri girerek 5 bin dolar değerinde bir takı aradığını söyledi.

Dövizle çalışmadıklarını ifade etmesine rağmen bir kolyeyi beğendiğini ve fiyatını sorduğunu anlatan Taşdemir, şüphelinin sürekli kafa karıştırıcı sorular sorarak kendisini oyaladığını anlattı.

Taşdemir şüphelinin yaptığı hırsızlığı saatlerden birinin eksik olmasıyla anladıklarını dile getirerek, güvenlik kamerasını incelediklerinde zanlının saatten önce bilekliği çaldığını gördüklerini söyledi.

İlgili Haberler

Emlak Konut’un “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na başvuru süresi uzatıldı haberi
Yerel
20 Mart 2025, 12:00

Emlak Konut’un “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na başvuru süresi uzatıldı haberi

Bilişim Vadisi ile Yapay Zeka Fabrikası arasında işbirliği anlaşması imzalandı haberi
Yerel
20 Mart 2025, 11:50

Bilişim Vadisi ile Yapay Zeka Fabrikası arasında işbirliği anlaşması imzalandı haberi

Bursa’da yılda 10 milyon anaç fidan üretiliyor haberi
Yerel
20 Mart 2025, 11:46

Bursa’da yılda 10 milyon anaç fidan üretiliyor haberi

Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katıyor haberi
Yerel
20 Mart 2025, 11:30

Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katıyor haberi

İstanbul’da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada haberi
Yerel
20 Mart 2025, 11:14

İstanbul’da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada haberi

Hava kirliliği parkinson hastalığını tetikliyor haberi
Yerel
20 Mart 2025, 10:40

Hava kirliliği parkinson hastalığını tetikliyor haberi

Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla buluştu haberi Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla buluştu haberi Bayramiç’te 1450 fidan dağıtıldı haberi Bayramiç’te 1450 fidan dağıtıldı haberi