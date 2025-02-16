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Yalova’da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan aileye, AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aile, Kurtköy köyü mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden aile üy...