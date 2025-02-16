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Edirne’de sağanak etkili oldu haberi
Bursa’da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı haberi
Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı haberi
Balıkesir’de “Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri” yapıldı haberi
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Yalova’da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan aileye, AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aile, Kurtköy köyü mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden aile üy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu haberi

Yalova'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan aileye, AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.

Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aile, Kurtköy köyü mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aileye ulaştı.

Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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