Yalova’da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu haberi

Yalova'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan aileye, AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.
Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aile, Kurtköy köyü mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aileye ulaştı.
Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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