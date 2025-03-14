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Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi: haberi
MHP’li Yönter, partisinin Pendik’teki iftar programına katıldı: haberi
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli’nde Roman vatandaşlarla iftar yaptı: haberi
Kocaeli’den yola çıkan bisikletliler, şehitler anısına Çanakkale’ye pedal çevirecek haberi
Bursa’da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
İstanbul’da “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” söyleşisi yapıldı haberi
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Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da polisin 13 adrese eş zamanlı düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde düğün törenleri ve asker uğurlamalarında meydana gelen silahla kasten yaralama ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi

Yalova'da polisin 13 adrese eş zamanlı düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde düğün törenleri ve asker uğurlamalarında meydana gelen silahla kasten yaralama ve mala zarar verme olayları nedeniyle ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 adreste eş zamanlı arama yaptı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

12 şüpheli gözaltına alındı.

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