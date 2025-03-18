Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Çınarcık ve Termal ilçelerinde 5 zanlının üzerleri, araçları ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 32 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 12 fişek, 3 bıçak ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.