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Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi
“Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu haberi
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak’ta “Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni” düzenlendi haberi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale’de konser verdi haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
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Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Çınarcık ve Termal ilçelerinde 5 zanlının üzerleri, araçları ve evlerind...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Çınarcık ve Termal ilçelerinde 5 zanlının üzerleri, araçları ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 32 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 12 fişek, 3 bıçak ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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