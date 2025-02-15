Yalova’da yere düşürülen parayı aldığı belirlenen şüpheli yakalandı haberi

Yalova'da döviz bürosu önünde yere düşürülen 1530 doları alarak kayıplara karışan yaşı küçük şüpheli, gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 yaşındaki N.B'nin 12 Şubat'ta Rüstem Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir döviz bürosundan aldığı 1530 doları düşürmesi olayına ilişkin çalışma yaptı.

KGYS kameraları ve 5 iş yerine ait 36 saatlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, bir gün sonra parayı aldığı tespit edilen yaşı küçük A.R.D'yi, mağdur kadına ait olduğu tespit edilen 900 dolarla yakaladı.

900 dolar sahibine teslim edilirken yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.