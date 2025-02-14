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Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
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Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
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Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi
Gelibolu’da zabıta gramaj denetimi yaptı haberi
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi
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Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi

YALOVA (AA) - Yalova'daki seralarda kadınların binbir zahmetle ürettiği çiçekler, Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor.Kentteki seralarda yılın her mevsiminde çiçek üreten kadınlar, yıllık 160 milyon adetten fazla rengarenk ve birbirinden güze...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi

Yalova'daki seralarda kadınların binbir zahmetle ürettiği çiçekler, Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor.

Kentteki seralarda yılın her mevsiminde çiçek üreten kadınlar, yıllık 160 milyon adetten fazla rengarenk ve birbirinden güzel çiçekleri, özel günlerde satın alınması için ülke çapında birçok ile yolluyor.

Gül, orkide, şebboy, lisyantus gibi yüzlerce türde çiçeğin üretiminde çalışan 30 yaşındaki Burcu Özalp, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren çiçeklerin içinde büyüdüğünü söyledi.

Dedesinden babasına, babasından da kendilerine ulaşan bir sektörde bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Özalp, “Bizim de hayalimiz bu dükkandı, ancak bu sene açma fırsatı bulduk. Zor ama güzel bir iş. Annem ve babam üretici. Bahçeden aldığımız çiçekler de var. Mezata da gidiyoruz. İthal ettiğimiz çiçekler de var.” diye konuştu.

– “Çiçek kenti olmamız gurur veriyor”

Burcu Özalp, her yıl olduğu gibi bu sene de 14 Şubat Sevgililer Günü'nün en fazla rağbet gören çiçeğinin kırmızı gül olduğunu belirtti.

Bunun yanında diğer renklerdeki güllerin de tercih edildiğini anlatan Özalp, şöyle devam etti:

“Kırmızı ve beyaz güller rağbet görüyor. Lale soran da çok oluyor. Yine seralarımızdan şebboy, lisyantus gibi çiçekler de çok gidiyor. Nergis şu an bitme aşamasında ama o da çok rağbet görüyor. İnsanların zevkine göre çalışmayı seviyoruz ama güller daha revaçta. Ayrıca 'çiçek kenti' olmamız gurur veriyor ve bunun içerisinde ailemin de olması çok önemli bir etken. Kadınlarımızı çiçeksiz bırakmayalım bence.”

Özalp, önemli günlerde çiçek almanın her kadın gibi kendisini de mutlu ettiğini dile getirerek “Eşim, çiçekçi olduğumuz için bana çiçek almıyor. Bir iki defa aldı sadece. Evlenme teklifinde bile çiçek almayı unutmuştu. Açıkçası bir çiçek dalı göremedim. Alsaydı iyi olurdu aslında.” dedi.

– “İnsanın çok hoşuna gidiyor”

Koru beldesindeki seralarda çalışan 4 çocuk annesi Sevgül Akbaş da 11 yıldır çiçek üretiminde çalıştığını ve işini çok sevdiğini söyledi.

“Bir canlıya bakmak, toprakla buluşturmak, budamak güzel.” diyen Akbaş, “Şimdi zor gibi gelebilir ama o güllerin içerisine girip rengarenk görmek çok güzel. Yaptığınız işin verimini gördüğünüz zaman insanın çok hoşuna gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Sevgül Akbaş, seralarda kadın çalışanların erkeklere göre daha fazla tercih edildiğine dikkati çekti.

Çiçekle uğraşmanın hassasiyet ve hız gerektirdiğini belirten Akbaş, şunları kaydetti:

“Kadınlar çok özenli seçer. Erkekler çok özen gösteremiyor, çok da seri dikemiyor. O yüzden biz de kadınları tercih ediyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz de önemli günlerde bize bazen çicek hediye ediyor. Bu bizi mutlu ediyor ama eşimden almak daha iyi geliyor. Biz üretsek bile eşimizden çiçek almak daha güzel oluyor. Çiçek olarak tercihim orkide.”

19 yıldır çiçek üretiminde çalıştığını anlatan Fatma Karahasan ise çiçek üretmenin, çiçeklerin satışa hazır hale geldiği dönemi görmenin büyük keyif verdiğini söyledi.

Önemli günler için çiçek üretmesine rağmen bugüne kadar eşinden tek bir dal çiçek dahi almadığını belirten Karahasan, “Eşime hiç söylenmedim. Zaten çiçek üretiyoruz. Her tarafımız çiçek. Muhtemelen ondan almıyor. Yazın buraları görmeniz lazım. Çok güzel oluyor.” dedi.

Çiçek
Gül
Güzel
Kadın
Özalp

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