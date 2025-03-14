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Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi
Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi
Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor haberi
ÇOMÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı haberi
Kırklareli’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı haberi
Esenler’de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki 2 bina tahliye edildi haberi
Eleman.net’ten yapay zeka destekli “Başvuru Değerlendirme Asistanı” haberi
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Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi

- Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker: - "Sağlık sektörü, yapay zeka gibi son teknolojik gelişmelerin desteğiyle birlikte önemli bir büyüme potansiyeline sahip, bu durum aynı zamanda yatırımcılar için getiri fırsatı da sunuyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi

Yapı Kredi Portföy, farklı sektörlere odaklanan geniş tematik fon seçeneklerine son olarak Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon'u (YSO) ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YSO, tüm dünyada hızla büyüyen sağlık sektöründe yenilikçi stratejilerle yatırımcılarına farklı sektörlere yatırım yapma imkanı sağlıyor.

YSO'nun ana yatırım stratejisi kapsamında fon toplam değerinin yüzde 80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren ya da sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ürün veya hizmet sağlayan yerli ya da yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli veya yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, ilgili temaya uygun yerli yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, tematik fonların yatırımcılara, yükselen sektörlerdeki büyümeye ortak olma fırsatı sunduğunu belirterek, yenilikçi tematik fonların, tek bir sektörü odağına alan stratejilerle alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıktığını aktardı.

Yatırımcılarımız için farklı stratejilere sahip, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini kaydeden Peker, “Bu kapsamda, son olarak YSO koduyla Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon'umuzu nitelikli yatırımcılarla buluşturduk. Özellikle pandemiyle küresel çapta yükselişe geçen sağlık sektörü, yapay zeka gibi son teknolojik gelişmelerin desteğiyle birlikte önemli bir büyüme potansiyeline sahip, bu durum aynı zamanda yatırımcılar için getiri fırsatı da sunuyor. Yapı Kredi Portföy olarak, uzman yöneticilerimiz ve yenilikçi bakış açımız ile sektörde bir adım önde olmayı ve yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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