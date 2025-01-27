Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri’nde çifte başarı elde etti haberi

İSTANBUL (AA) – Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sevil Tanrıdağlı, Altın Lider Ödülleri'nde Türkiye'nin en beğenilen liderleri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım'da başlayan ve 18 Aralık'a kadar devam eden oylama sürecinde, Türkiye genelindeki şirket çalışanlarının katılımıyla 73 binden fazla tekil oy kullanıldı.

Bu kapsamda, iş dünyasının çeşitli kategorilerdeki en beğenilen liderleri ödüllendirildi. Yemeksepeti ise platformda çifte başarı elde etti.

16 Ocak'ta düzenlenen ödül töreninde, Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, “Türkiye'nin En Beğenilen 50 CEO'su” kategorisinde en yüksek oyu alan liderler arasında yer alarak Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu.

Yemeksepeti CFO'su Sevil Tanrıdağlı da “Türkiye'nin En Beğenilen 50 CFO'su” kategorisinde Altın Lider Ödülü'ne layık görüldü.​​​​​​​