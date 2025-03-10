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Siemens’ten ABD’ye 10 milyar doları aşan yeni yatırım haberi
Yemeksepeti’nden Kaçmaz Fırsatlar kampanyası haberi
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Yemeksepeti’nden Kaçmaz Fırsatlar kampanyası haberi

- 24 Şubat'ta başlayan ve 31 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Yemeksepeti Market ile Yemeksepeti Mahalle'deki seçili marketler ve ürünlerde yüzde 40'a varan indirimler kullanıcıları bekliyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yemeksepeti’nden Kaçmaz Fırsatlar kampanyası haberi

Yemeksepeti, 31 Mart'a kadar geçerli olacak “Kaçmaz Fırsatlar” kampanyası kapsamında Yemeksepeti Market ve Mahalle'de indirimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta başlayan ve 31 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Yemeksepeti Market ile Yemeksepeti Mahalle'deki seçili marketler ve ürünlerde yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor.

5 bin den fazla ürün çeşidiyle hizmet veren Yemeksepeti Market'in yanı sıra Carrefour ve Mopaş gibi zincir marketlerin, kasapların, manavların ve kuruyemişçilerin de yer aldığı Yemeksepeti Mahalle'de kullanıcılar, ramazan ayı boyunca cazip fırsatlarla karşılaşacak.

Yemeksepeti, kampanya kapsamında ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide, hurma, zeytin çeşitleri gibi özel ürünler ile temel gıda maddelerini indirimli fiyatlarla kullanıcılara sunacak. Ramazan pidesi gibi sıcak tüketilmesi gereken ürünler de özenle paketlenerek tüketicilerin kapısına kadar ulaştırılacak.

Kampanya, ramazana özel ihtiyaçların yanı sıra günlük tüketim ürünlerini de kapsayarak tüketicilere evlerindeki tüm eksiklere anında çözüm sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, taze sebze ve meyveden temel gıda ürünlerine, temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara ve kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce çeşit ürüne kolayca ulaşabiliyor ve evlerinin ihtiyaçlarını tek siparişle karşılayabiliyor.

– YeClub'la ramazanda kazançlı alışveriş

Yemeksepeti'nin sadakat programı YeClub, ramazanda da kullanıcılarına kazançlı fırsatlar sunuyor. Özellikle Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle'den sipariş veren YeClub üyeleri, ramazana özel görevleri tamamlayarak ekstra “YePara” kazanabiliyor.

Yemeksepeti Market ve Mahalle'yi ilk kez deneyimleyecek kullanıcılar ise YeClub üzerinden kazandıkları YePara'ları ramazan boyunca iki kat daha değerli kullanarak alışverişlerini indirimli gerçekleştirebiliyor.

İndirimlerden faydalanmak isteyen kullanıcılar, Yemeksepeti mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle'nin seçili işletmelerini ve indirimli ürünleri inceleyerek siparişlerini verebiliyorlar.

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