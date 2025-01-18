Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti

KOCAELİ (AA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin üye katılım programına iştirak etti.

Dilovası ilçesindeki Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde, Yeniden Refah Partisine katılan 600 üye için tören düzenlendi.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin, milli görüşün kalesi olduğunu belirterek, her zaman şehrin havasının ve atmosferinin bambaşka olduğunu, bugün de o havayı soluduklarını söyledi.

Bugüne kadar girdikleri 2 seçimde elde ettikleri sonuçların, 6 yıl önce yaptıkları çağrıya milletin kulak verdiğinin en önemli göstergesi olduğunu dile getiren Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz, aralarında 10 aydan kısa süre olan 2 seçim arasında oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırarak Türkiye siyasetinin yıldızı haline gelmiştir. 14 Mayıs'ta yüzde 2,89 ve 31 Mart'ta yüzde 6,98'lik oy oranına ulaştık. 14 Mayıs'ta 1,5 milyon oy aldık. 31 Mart'ta 3 milyonun üzerinde oy aldık. Her 2 seçimde de 10 ay gibi kısa süre içinde oylarımızı hem sayı hem de yüzde olarak yüzde 100'ün üzerinde artırdık.” dedi.

Yaklaşık 624 bin üyeyle Türkiye'nin fazla üyeye sahip 3'üncü siyasi partisi olduklarını belirten Erbakan, “Bundan böyle kimse Yeniden Refah'ı hesaba katmadan ve dikkate almadan Türkiye siyasetinde herhangi bir adım atamaz. Elhamdülillah 2024 yılında Türkiye'deki diğer tüm partilerin toplam üye artışı 210 bin sayısındayken sadece Yeniden Refah Partimizin bir yıldaki üye artışı 257 bin olmuştur. Bu rakamları ve tabloyu gördüğümüz zaman hep birlikte diyoruz ki 'İşte Milli Görüş ve Yeniden Refah, biz varız ve adım adım iktidara yürüyoruz.' diyoruz.” ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından partisine katılan yeni üyelere rozetlerini takan Erbakan, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.