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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin iftar programında konuştu: haberi
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da iftar programında konuştu: haberi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin iftar programında konuştu: haberi

- "Eskiden asgari ücretten, emekli maaşından artırılanlardan cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın alınır, kenara konulurdu. En sonunda artık bir asgari ücretle bir cumhuriyet altını dahi alınamayacak noktaya geldi"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin iftar programında konuştu: haberi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen “Geleneksel Büyük İstanbul İftarı”na katıldı.

Erbakan, Şişli'deki bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, partilerini farklı kılan özelliğin Milli Görüş'e sahip çıkması olduğunu söyledi.

Yeniden şahlanacaklarını ifade eden Erbakan, ramazanın, Gazze başta olmak üzere tüm İslam aleminde ve tüm dünyada ezilenlerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Erbakan, ülkenin gerçek gündeminin yokluk ve yoksulluk olduğunu, şubat itibarıyla Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 23 bin 324 liraya yükseldiğini kaydetti.

Mevcut şartlarda asgari ücret ve emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ifade eden Erbakan, “Eskiden asgari ücretten, emekli maaşından artırılanlardan cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın alınır, kenara konulurdu. En sonunda artık bir asgari ücretle bir cumhuriyet altını dahi alınamayacak noktaya geldi.” dedi.

Parti olarak gerçekleştirmeyi planladıkları konulara değinen Erbakan, “Her sene 2 trilyon faiz canavarına para vermekten kurtulacağız. Faiz canavarından, imtiyazlı holdinglerden, israftan kurtarılan imkanlar ile milli kaynak paketlerimizle üreteceğimiz imkanlar, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, dar gelirliye aktarılacak. Onların alım gücü, refah seviyesi arttırılacak. Rahat bir nefes aldırılacak.” diye konuştu.

İftar programına teşkilat üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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