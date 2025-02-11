Yenilenen Volvo XC90 Türkiye’de tanıtıldı haberi

Volvo Cars'ın SUV modeli XC90 yenilenen tasarım ve teknolojileriyle Türkiye'de tanıtıldı.

Volvo'nun amiral gemisi XC90'ın teknik ve tasarım yeniliklerinin tanıtıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Sınırlı sayıda otomobilde sunulmak üzere Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin lira, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin lira fiyatıyla satışa sunulacak.

Hibrit ve elektrikli sürüşe geçiş stratejisini güçlendiren ve hem tasarım hem de teknolojik iyileştirmelerin yapıldığı XC90, üstün güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

XC90, Türkiye'de ilk tanıtıldığı 2002'den bu yana toplam 17 bin 437 adet satıldı.

Yeni XC90, sunduğu üstün güvenlik özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle dikkati çekerken, 7 koltuklu araç gelişmiş sürüş konforuyla tüm yolcular için yeterli geniş alan ve ergonomik konfor sunuyor.

XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunarak günlük seyahatlerde sıfır egzoz emisyonu sağlıyor.

Hibrit motor sistemi, ihtiyaç duyulduğunda içten yanmalı motorla birleşerek 800 km'den fazla menzil sağlıyor.

2024'te premium segmentte plug-in hybrid satışlarıyla dikkati çeken Volvo Car Türkiye, XC90 Plug-in Hybrid modeliyle bu yıl da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleriyle donatıldı.

Radar ve ön kameraları sayesinde karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebilirken, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı olan sistem, ayrıca diğer araçlarla, yayalarla ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek üzere frenleme ve yönlendirme özellikleri sunuyor.

Yeni XC90'daki her bir amortisör, yol koşullarına mekanik olarak uyum sağlayarak hem konforu hem de dengeyi optimize ediyor.

Havalı süspansiyon seçeneği ise sürücünün tercihine göre otomobilin yerden 20 mm alçalmasını veya 40 mm yükselmesini sağlıyor. Bu özellik otomobile daha rahat giriş-çıkış, yüksek hızda aerodinamik sürüş ve engebeli arazide ilave sürüş yüksekliği gibi avantajlar sunuyor.

XC90'ın ilk göze çarpan dış tasarım yeniliği yeni ön ızgara tasarımı olurken, bununla beraber yeni koyulaştırılmış arka lambalar, güncellenmiş ön tampon ve çamurluklar bulunuyor.

Yeni XC90'ın dış tasarımında daha modern çizgiler öne çıkarken, iç mekanda kullanıcı dostu bir deneyim sunan 11,2 inç yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Piksel yoğunluğu yüzde 21 artırılarak daha net ve keskin görüntü kalitesi sağlanan XC90'ın ekranının en büyük yeniliğinde ise artık haritalar, medya ve telefon gibi en sık kullanılan uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor.

Dış tasarımda yeni sunulan Mulberry kırmızı rengi, otomobile zarif bir karakter kazandırıyor.

– “Türkiye, XC90 satışları açısından Avrupa'nın üçüncü en büyük pazarı konumunda”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni Volvo XC90'ın, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında çıtayı her zaman daha yükseğe taşımayı başaran bir model olduğunu belirtti.

Emiroğlu, “Volvo Car Türkiye olarak, 2024'te premium segmentte Plug-in Hybrid satışlarında liderliğimizi başarıyla sürdürdük. XC90 ise üst üste altı yıldır kendi segmentindeki liderliğini koruyarak bu başarıyı taçlandırdı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarında efsanevi modelin en yeni versiyonunu sunmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Emiroğlu, “Amiral gemimiz yeni XC90 ile birlikte 2025'te bir önceki yılın üzerinde bir satış yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımızın bu yeni deneyimi keşfetmesini heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.

Volvo Cars Uluslararası Pazarlar Başkanı Arek Nowinski de Volvo Cars olarak 2024'te üst üste ikinci kez rekor kırarak tarihlerindeki en yüksek perakende satış, gelir ve temel işletme karına ulaştıklarını söyledi.

Nowinski, “Global pazarda toplam 763 bin 389 otomobil satışı ile 2024'ü başarıyla kapattık. Bu satışların 175 bin 194'ü tamamen elektrikli modellerden oluştu. Böylelikle toplam satış hacmimizin yüzde 23'ü elektrikli otomobillerden oluşurken, tüm premium otomobil üreticileri arasında en yüksek oranı elde ettik. 2024 sonu itibariyle tamamen elektrikli ve plug-in hybrid modellerin toplam satışları ise 2024'te Volvo otomobillerinin yüzde 46'sına ulaştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, 2024'te tüm zamanların en yüksek satış rekorunu kırarak Avrupa'daki 12 pazardan biri olmayı başardığını dile getiren Nowinski, “Premium segmentteki tutarlı büyümesini son dört yıldır sürdüren Türkiye, bu başarıyla Avrupa'daki en büyük 10 pazar arasında yer aldı. Ayrıca Türkiye, XC90 satışları açısından Avrupa'nın üçüncü en büyük pazarı konumunda. Güncellenen bu ikonik modelin Türkiye'de ilk müşterilere ulaşmasını görmek gerçekten çok heyecan verici.” şeklinde konuştu.