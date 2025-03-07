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Balıkesir’de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul’da yakalandı haberi
Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: haberi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ’da iftara katıldı haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kadınlara ilham veren 8 Mart kutlaması haberi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “TRT Belgesel’de Yenilik Mevsimi” tanıtım programında konuştu: haberi
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Yeşilay Balıkesir Şubesi “Biz senin için buradayız” standı açarak farkındalık oluşturdu haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Biz senin için buradayız" standı açılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuldu.Yeşilay Balıkesir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından Yeşilay Haftası etkinlikl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeşilay Balıkesir Şubesi “Biz senin için buradayız” standı açarak farkındalık oluşturdu haberi

Balıkesir'de, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında “Biz senin için buradayız” standı açılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuldu.

Yeşilay Balıkesir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde sergi ve stant etkinliği gerçekleştirildi.

“Biz senin için buradayız” afişlerinin yer aldığı stantlarda, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvurarak “Bağımsız Bir Hayatı” seçen danışanların YEDAM atölyesinde tasarladıkları eserler sergilendi. Gönüllülerle buluşulan stantta, çocuklarla birlikte resimler de yapıldı.

Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, yaptıkları etkinliklerle Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ederken toplumu bilgilendirmeye de devam ettiğini söyledi.

Canbulat, Yeşilay gönüllülerinin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

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