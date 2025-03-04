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Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk’e ziyaret haberi
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Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig’de görünüm haberi
Bursalı sanayiciler ve iş insanları geleneksel iftarda buluştu haberi
Edirne’de Bulgaristan Başkonsolosluğunca “Ulusal Gün” resepsiyonu verildi haberi
Küçükçekmece’deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
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Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk’e ziyaret haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.Ziyarette, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren Soykırlı, kentte özellikle çocuklara yönelik proje ve etkinl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk’e ziyaret haberi

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren Soykırlı, kentte özellikle çocuklara yönelik proje ve etkinlikler gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Birbirinden değerli ve eğlenceli birçok projeyle vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Soykırlı, “Bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşamın ve sporun önemine bilhassa dikkat çekmeye özen gösteriyor, ulaşabildiğimiz herkese bağımlılıkla mücadelemizin önemini anlatarak toplumumuzu bilinçlendirmeye çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.

Soykırlı, Soytürk'e Yeşilay ve YEDAM çalışmalarına olan ilgisi ile bağımlılıkla mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Soytürk'e, YEDAM atölye çalışmalarında yapılan tablo hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Soykırlı'ya başarı diledi.

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