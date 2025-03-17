Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı 1 Temmuz’da başlayacak haberi

Pladis, Yıldız Ventures işbirliğiyle gerçekleştirdiği “pladis Accelerator Programme powered by Yildiz Ventures” hızlandırma programının 1 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi iş fikirlerinin gelişimini destekleyen Yıldız Ventures, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in başlattığı hızlandırma programına destek oldu. 18 Mart-31 Mayıs'ta başvuruların gerçekleşeceği hızlandırma programı, üç temel alanda yenilikler geliştiren vizyoner girişimleri arıyor.

Genç nesiller ve 50 yaş üstü tüketiciler için kişiselleştirilmiş beslenme alanında, çocukların büyüme ve gelişimi için temel besinleri içeren ve 50 yaş üstü tüketicilerin uzun vadeli sağlık ve canlılığını destekleyen fonksiyonel ve takviye edilmiş atıştırmalıklar aranırken, fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi alanında güzellik, sağlıklı yaşam ve genel sağlık alanlarında etkili olan fonksiyonel atıştırmalıklar, nutrasötikler (ilaç formunda hazırlanmış besinler) ve yapay zeka destekli ürün geliştirme çözümleri aranıyor.

– Yatırımcılarıyla doğrudan bağlantı kurma fırsatı

Geleceğin bileşenleri alanında ise hassas fermantasyon, geri dönüştürülmüş içerikler ve bitki bazlı ürünler gibi sürdürülebilir ve besleyici atıştırmalık deneyimleri sunan çığır açıcı çözümler aranıyor.

Program sonunda seçilen işletmeler, gıda teknolojisi, perakende teknolojisi ve inovasyon ekosisteminin aktörleriyle, sektör liderleri, kurumsal iş ortakları ve deneyimli girişim yatırımcılarıyla doğrudan bağlantı kurma fırsatı yakalayacak.

Tüm dünyadan gıda teknolojisi, sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki erken aşama girişimleri stratejik işbirliği çerçevesinde desteklemeyi amaçlayan programa başvuran girişimler, ayrıca pladis ile birlikte pilot projeler yürütme veya ortak çözümler geliştirme fırsatı yakalayarak küresel çapta görünürlüğe sahip olacak.

Program sonucunda belirlenecek finalistler, eylülde pladis Global'in tüm marka ve bölgelerinin bir araya geldiği, yeni ürün ve markaların geleceğinin tartışıldığı pladis Innovation Day etkinliğinde proje sunumlarını gerçekleştirecek.

Hızlandırma programının ayrıntıları pladis sponsorluğunda 18 Mart'ta Londra'da düzenlenecek ve gıda teknolojisi alanında dünyanın en iyi 500 şirketinin belirlendiği “The FoodTech500” organizasyonunda açıklanacak.

– “Çığır açan fikirleri desteklemeyi amaçlıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Yıldız Ventures olarak, yenilikçi girişimlerle işbirliğinin gıda ve sürdürülebilirliğin geleceğini şekillendirmede kilit rol oynadığına inandıklarını belirtti.

Eskil, “Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı, gıda sistemlerini dönüştürebilecek çığır açıcı fikirleri desteklemek ve ölçeklendirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor.” ifadesini kullandı.

pladis AR-GE Başkanı Jennifer Moss da hızlandırma programını başlatmaktan büyük heyecan duyduklarını vurguladı.

Jennifer Moss, programının, gıda teknolojisi, sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarında dönüşümsel değişimi sürdürme konusundaki kararlılıklarının bir parçası olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Biz genç bir şirketiz ve liderlik ekibimiz, küresel bir işletmeyi ölçeklendirme ve yenilikçi ürünleri pazara sunma konusunda engin bir deneyime sahip. Bu programı hayata geçirenler, şirketimizi bugünkü noktasına taşımada kilit rol oynayan isimlerdir. Edindiğimiz içgörüleri paylaşarak, vizyoner girişimcilerle doğrudan bir iş birliği yapmayı, çığır açan fikirleri desteklemeyi amaçlıyoruz.”