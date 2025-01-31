SON DAKİKA
“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi
Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi
Kırklareli’nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor haberi
Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi
Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi
Farklı hikayelere sahip binlerce insanın 130 yıllık yuvası haberi
Medipol’ün idrar numunesi almayı kolaylaştıran bebek bezi 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor haberi
Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımı gözünü “zirveye” dikti haberi
İstanbul’un kalbinde şefkat vahası: Darülaceze 130 yaşında haberi
Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi
“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi
Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi
Kırklareli’nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor haberi
Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi
Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi
Farklı hikayelere sahip binlerce insanın 130 yıllık yuvası haberi
Medipol’ün idrar numunesi almayı kolaylaştıran bebek bezi 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor haberi
Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımı gözünü “zirveye” dikti haberi
İstanbul’un kalbinde şefkat vahası: Darülaceze 130 yaşında haberi
Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » “Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi

“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi

- Japon gezgin Motoki Sato: - "Türkler çok saygılı ve nazikler üstelik çok misafirperverler" - "Ziyaret ettiğim illerden birinde evlerine misafir olduğum bir aile yemek vaktinde benim için yemek çubuğu hazırlamışlardı. Bundan çok etkilenmiştim, saygı duyulması gereken bir hareket"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi

GÖKHAN ZOBAR – Japonya'dan yükünü sırtlayan “çekçek” arabasıyla Paris'e yürüyüşe başlayan 28 yaşındaki Japon gezgin Motoki Sato rotasında en memnun kaldığı ülke olan Türkiye turunu tamamlayıp Bulgaristan'a geçiş yaptı.

“Yürüyerek dünya turu” hayalini gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 11 ay önce yola çıkan Sato, Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşarak macera dolu yolculuğunu tamamlamak istiyor.

Sato, yolculuk esnasında ihtiyaç duyacağı eşyalarını koyduğu “çekçek” arabasıyla sırasıyla Vietnam, Kamboçya, Tayland, Hindistan, Pakistan ve İran'ı geçtikten sonra 2.5 ay önce Hakkari'den Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'de Van, Bitlis, Malatya, Kayseri ve İstanbul gibi illerde konaklama fırsatı da bulan Sato, Edirne ile Türkiye turunu tamamladı.

Kentte bir gece konaklayan Sato, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a geçiş yaptı.

Sato, yaklaşık 2 bin 300 kilometre daha yürüyerek yaklaşık 4 ay sonra Paris'e varmayı planlıyor.

– İlk olmak istiyor

Sato, AA muhabirine seyahatinin zorlu olduğu kadar eğlenceli de geçtiğini söyledi.

Yürümeyi çok sevdiğini belirten Sato, “Hedefim yürüyerek Paris'e ulaşmak. Bunun için binlerce kilometredir yürüyorum. İzlediğim Vietnam-Fransa rotasını daha önce hiçbir Japon yürüyerek tamamlamadı. Bunu yapan ilk kişi olmak istiyorum.” dedi.

Sato, Türkiye'ye gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'den memnun ayrıldığını ifade eden Sato, şunları kaydetti:

“Türkler çok saygılı ve nazikler, üstelik çok misafirperverler. Ziyaret ettiğim illerden birinde evlerine misafir olduğum bir aile yemek vaktinde benim için yemek çubuğu hazırlamışlardı. Bundan çok etkilenmiştim, saygı duyulması gereken bir hareket. Türkiye'den güzel anılarla ayrılıyorum. Bundan sonraki yeni maceralarım Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Almanya, sonra da Fransa'da devam edeceğim. Neden sırt çantamın yerine araba çektiğimi soranlar oluyor. Cevap vereyim, eğer yolculuk sırasında sırt çantası taşırsanız bu sizin için ağır olur. Bundan hoşlanmıyorum. Çekçek sayesinde 100 kilogram eşya taşıyorum. Su, kıyafet, benzeri eşyalar gibi…”

Sato
Türkiye

İlgili Haberler

Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 10:30

Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu haberi

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:44

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Edirne’de siyasi parti il başkanları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:40

Edirne’de siyasi parti il başkanları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:34

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı haberi

Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:34

Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi

Edirne’de sis etkili oldu haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:26

Edirne’de sis etkili oldu haberi

Bursa’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı haberi Bursa’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı haberi Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi