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Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi
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Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Küçük yaşlarda başladığı yüzme sporunda Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 30 madalya kazanan 13 yaşındaki Ela Güzelsoy, milli takım formasını giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Farklı spor kurslarına katılırken yüzmeye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi

Küçük yaşlarda başladığı yüzme sporunda Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 30 madalya kazanan 13 yaşındaki Ela Güzelsoy, milli takım formasını giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Farklı spor kurslarına katılırken yüzmeye olan ilgisini keşfeden Ela Güzelsoy, zamanla bu branşa yöneldi. Yeteneklerini geliştirdikçe il ve bölge yarışmalarına katılmaya başladı. Katıldığı organizasyonlarda toplam 30 madalya kazanan genç sporcu, geçen yıl Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Gelecek ay düzenlenecek milli takım seçmeleri için yoğun bir antrenman programı uygulayan Ela, milli formayla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor.

Ela Güzelsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme sporunda sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti. Başlangıçta farklı branşlara yöneldiğini anlatan genç sporcu, “Teyzemin havuzunda arkadaşlarımla yarış yaparken çoğu zaman ben kazanıyordum. O günden beri yüzmeye ilgim arttı ve kursa gitmek istedim. Ancak o dönem voleybol, buz pateni ve keman kurslarına da gidiyordum. Bir süre sonra sadece yüzmeye odaklanmaya karar verdim. Katıldığım yarışmalarda çoğu altın olmak üzere 30 madalya kazandım.” diye konuştu.

Aralık ayında düzenlenen Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmanın kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ela, “Türkiye şampiyonasında birinci olmak beni çok mutlu etti. Kürsüye çıkmak ve insanların tebriklerini almak büyük bir motivasyon kaynağıydı. Şimdi hedefim, bu yıl milli takıma seçilmek. Bunun için çok çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

– “Ela kısa sürede büyük gelişim gösterdi”

Ela'nın antrenörü Sinan Saygı, genç sporcunun sürekli kendini geliştirmeye odaklanan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Sporcusunun ilerleyen yıllarda yüzme dünyasında önemli bir yere geleceğine inandığını dile getiren Saygı, “Ela kısa sürede büyük gelişim gösterdi. Katıldığı yarışmalarda madalyalar kazanmaya başladı ve son olarak Türkiye şampiyonasında altın madalya elde etti. Antrenmanlarına azimle devam ediyor ve ilerleyen süreçte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

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