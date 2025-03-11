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Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı haberi
Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Balıkesir’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı haberi
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Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda yılbaşından itibaren 74 adrese yapılan operasyonlarda 287 düzensiz göçmen yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, 1 Ocak-6 Mart'ta ilçede yasa dışı şekilde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yapt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Zeytinburnu'nda yılbaşından itibaren 74 adrese yapılan operasyonlarda 287 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, 1 Ocak-6 Mart'ta ilçede yasa dışı şekilde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yaptığı çalışmalarda günübirlik evlerin de aralarında olduğu 49 ikamet ve 25 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 287 düzensiz göçmen yakalandı, 13 ruhsatsız iş yerine işlem yapıldı.

Ayrıca, 3 ay süreyle mühürlenen 18 evin sahibine 2 milyon 448 bin lira idari para cezası uygulandı.

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