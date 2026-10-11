Ziraat Bankası’ndan emeklilere 3 bin TL fırsatı: Başvuru şartları açıklandı

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Ziraat Bankası, ekim ayı kapsamında geçerli olmak üzere banka müşterisi emekliler için yeni bir kampanya düzenledi. Buna göre emekli maaşını bankadan alan emekliler, ekim ayında belirlenen sektörlerde gerçekleştirecekleri harcamalar için toplam 3 bin TL’ye kadar Jest Lira kazanabilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanya doğrultusunda emekli maaşını bankadan alan Bankkart müşterileri, Bankkart’ın kredi kartı özelliğini kullanarak anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS cihazlarından en az 3 bin TL ve üzeri alışveriş yapması gerekiyor.

TOPLAM 3 BİN TL JEST LİRA

Ayrıca; giyim, kafe ve restoran, ulaşım ve ev tekstili sektörleri için geçerli olan kampanyada bir emeklinin kazanabileceği bir emekli toplam 3 bin TL Jest Lira kazanabilecek.

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KAMPANYA TARİHLERİ

Ziraat Bankası, kampanyanın 1-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacağını duyurdu.

KAMPANYAYA NASIL KATILINACAK?

Kampanyaya katılmak isteyenler, Bankkart mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden katılabilecek. Ayrıca emekliler, cep telefonundan 4757’ye G3000 yazıp SMS göndererek de kampanyaya katılım sağlayabilecek.

ANINDA HESAPLARA YATIRILACAK

Kampanya doğrultusunda hediye edilen Jest Liralar şartları sağlayanların kartlarına anında aktarılacak.

EMEKLILERE UYARI

Ziraat Bankası, söz konusu kampanyadan sadece emekli aylığını bankadan alan Bankkart müşterilerinin yararlanabileceğini; nakit çekim, karta para yükleme, iptal, iade ve ön provizyon işlemlerinin kampanya doğrultusunda yer almadığını duyurdu.

Aynı zamanda kampanya sürecinde emekli aylığını başka bir bankaya taşıyanlara hediye edilen Jest Liralar hesaplardan geri tahsil edilecek. Alışverişin iptali veya iadesi durumunda ise kazanılan tutarlar geri alınacak.

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