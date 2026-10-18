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100 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? 32 günlük hesap ortaya çıktı

Yatırımcılar, bankalardaki mevduat hesaplarına yatırdıkları paranın aylık faiz getirisini merak ederken 100 bin TL'nin 32 günlük net mevduat getirisi, yıllık yüzde 38 faiz varsayımıyla 2 bin 748 lirayı buluyor.

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Eklenme 18.10.2026 - 13:53
Güncellenme 18.10.2026 - 13:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıklamasına sayılı günler kala TL mevduat faizleri de yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

AYLIK NET 2 BİN 748 TL GETİRİ

Bankaların mevduat faizi konusunda sunduğu oranlar farklılık gösterirken 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi, yüzde 38 faiz öngörüsüyle net 2.748,50 lirayı buluyor. Ancak bu tutar, bankaların faiz tekliflerine, vade koşullarına ve geçerli vergi kesintilerine göre farklılık gösterebiliyor.

FAİZ ORANI DÜŞÜNCE GETİRİ DE DÜŞÜYOR

Yapılan hesaplamaya göre 100 bin lirayı yıllık yüzde 38 faiz oranıyla 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren biri, yaklaşık 2.748,50 lira kazanç sağlarken faiz oranının yüzde 37’ye gerilemesi halinde aynı tutarın net faiz getirisi 2.676,17 liraya düşüyor. İki oran arasındaki fark, 100 bin lira için yaklaşık 72,30 lira, 1 milyon lira için ise 720 lira olarak gerçekleşiyor.

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FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR

TCMB’nin 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları yapması ve yeni faiz kararlarını açıklaması beklenirken bu toplantılarda faiz indirimi ihtimali bulunuyor. TCMB’nin faizleri düşürmesi halinde aylık ve yıllık mevduat getirilerinin de düşeceği öngörülüyor.

ENFLASYON DA DEĞERLENDİRİLMELİ

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olurken mevduatın gerçek getirisi değerlendirilirken faiz kazancının yanı sıra enflasyonun da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

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