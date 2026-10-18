Doğal gazda ekim ayı tüketim limitleri: İşte 10 ilde tüketim sınırları

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut abonelerine yönelik kademeli fiyat uygulamasında ekim ayı doğal gaz tüketim limitlerini açıkladı. Belirlenen limitlerin aşılması halinde ilgili ayın toplam tüketimine Kademe-2 tarifesi uygulanıyor ve fatura tutarı artabiliyor.

HER İL İÇİN AYRI LİMİT

BOTAŞ tarafından 4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren kademeli fiyat uygulamasında, konut abonelerinin doğal gaz tüketimi il ve ay bazında belirlenen limitlere göre değerlendiriliyor.

Limitler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) son 5 yıllık tüketim verileri temel alınarak belirlenen aylık ortalama tüketim miktarının yüzde 75 fazlası üzerinden hesaplanıyor. Uygulama doğrultusunda her il için aylık bir tüketim limiti belirleniyor.

Haber Devam Ediyor

LİMİT AŞILIRSA KADEME-2 FİYATI GEÇERLİ OLUYOR

İlgili ayda tüketimin bu limiti aşmaması halinde Kademe-1 fiyatı uygulanırken sınırın aşılması durumunda, sınırı aşan miktarın yanı sıra o aya ait toplam doğal gaz tüketimi Kademe-2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.

KADEME-1 VE KADEME-2 FİYATLARI

BOTAŞ’ın 4 Nisan 2026 itibarıyla geçerli toptan satış tarifesinde konut tüketicileri için Kademe-1 fiyatı standart metreküp başına 11,625 TL, Kademe-2 fiyatı ise 18,18 TL olarak belirlenirken bu tutarların, doğal gaz dağıtım şirketlerinin konut tüketicilerine kestiği faturalardaki nihai birim fiyatlar olmadığı belirtiliyor. Toptan satış fiyatlarına ilgili vergiler ve dağıtım bedelleri ilave edildiği için abonenin ödeyeceği tutar değişebiliyor.

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Öte yandan, şehit aileleri ile muharip ve malul gazilerin konut abonelikleri, uygulama esaslarında belirlenen şartlar doğrultusunda kademeli fiyat uygulamasından muaf oluyor. Ayrıca, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları da düzenlemedeki kapsam doğrultusunda kademeli fiyat uygulamasından muaf tutuluyor.

EKIM AYI İL BAZLI DOĞAL GAZ TÜKETİM LİMİTLERİ

BOTAŞ, ekim ayı kapsamında 11 il için tüketim limitlerini belirlerken bu limitler şu şekilde oluştu:

İstanbul: 43,73 metreküp

Ankara: 76,86 metreküp

İzmir: 25,11 metreküp

Antalya: 16,94 metreküp

Diyarbakır: 31,69 metreküp

Kütahya: 70,93 metreküp

Erzurum: 62,83 metreküp

Hakkari: 45,19 metreküp

Kars: 53,39 metreküp

Rize: 34,18 metreküp

LİMİTLER İLLER ARASINDA DEĞİŞEBİLİYOR

Limitlerin şehirlerin aylık tüketim ortalamaları temel alınarak belirlenmesi nedeniyle iller arasında farklılık görülebiliyor. BOTAŞ’ın il bazlı tüketim limitleri tablosundan 81 ilin 12 aylık değerlerine ulaşılabiliyor.

LİMİT AŞILIRSA NE OLUR?

Kademeli fiyat uygulamasında hesaplama takvim ayı esas alınarak gerçekleştiriliyor. Sayaç okuma döneminin birden fazla aya denk gelmesi halinde her ayın tüketimi, o ay için belirlenen günlük limitler üzerinden ayrı değerlendiriliyor.

Örneğin, bir abonenin ekim ayındaki tüketimi kendi şehrinde belirlenen aylık limiti aşarsa ekim ayına ilişkin toplam tüketim için Kademe-2 fiyatı uygulanıyor. Bir sonraki ay tüketimin yeniden ilgili limitin altında kalması hâlinde ise o ay için Kademe-1 fiyatı geçerli oluyor.

Bu nedenle tüketim limitleri değerlendirilirken faturanın toplamının yanı sıra sayaç okuma dönemine ve her aya karşılık gelen tüketim limitine de bakılması önem taşıyor.