13. Yargı Paketi’nde gözler süresiz nafakada: İşte son durum

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13. Yargı Paketi’yle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda, 13. Yargı Paketi’nde süresiz nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

BU AY TBMM’YE GELEBİLİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 13. Yargı Paketi’nin ekim ayında Meclis gündemine gelmesinin beklendiğini duyurmuştu. Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin ön plana çıkması bekleniyor.

PAKETİN MADDELERİ BELLİ OLDU MU?

Ayrıca süresiz nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağı ve nafaka süresine yönelik yeni bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Fakat paketin kesin maddeleri netleşmedi.

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DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Adli yargılamaların makul sürede tamamlanması ve adalet hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde sunulması düzenlemenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

YASA TEKLİFİ NE ZAMAN TBMM’YE GELECEK?

Fakat yasa teklifinin Meclis’e sunulacağı kesin tarih ve yasalaşma takvimi şu an için belli olmadı. Paketin içeriği, teklifin TBMM’ye sunulmasıyla beraber gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

13. Yargı Paketi’nde en çok merak edilen konular arasında süresiz nafaka düzenlemesi yer alırken, nafakanın belirli bir süreyle kısıtlanıp kısıtlanmayacağı ve boşanmanın ardından uygulanacak nafaka hükümlerinde düzenleme yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor.

NAFAKA KONUSUNDA YERİ KARAR ALINDI MI?

Ayrıca mevcut açıklamalarda süresiz nafakanın kaldırılacağına ve nafaka süresinin hangi ölçütlere göre belirleneceğine yönelik net bir düzenleme yer almıyor. Bu yüzden nafaka konusunda yeni bir karar alındığını söylemek için resmî yasa teklifinin açıklanması bekleniyor.

Düzenlemenin kapsamı ve muhtemel değişikliklerin kimleri etkileyeceği, teklif metninin açıklanmasıyla netleşecek.

BOŞANMA DAVALARININ UZAMASI ENGELLENECEK

13. Yargı Paketi çerçevesinde aile hukukuna yönelik anlaşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesi de gündemde yer alırken, boşanma davalarının süresinin kısalması ve yargılama süreçlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi paketteki beklentiler arasında bulunuyor. Fakat boşanma davalarının süresini doğrudan değiştirecek hangi hükümlerin düzenleme kapsamında yer alacağı henüz netleşmedi.

13. YARGI PAKETİNDE SÜRESİZ NAFAKA VAR MI?

Paketin nihai içeriği açıklandığında nafaka, boşanma davaları ve aile hukukuna yönelik diğer değişikliklerin kapsamı da kesinleşecek. Bu süreçte kamuoyunda tartışılan başlıkların tümünün 13. Yargı Paketi’nde yer alacağının henüz kesinleşmediğini vurgulamak gerekiyor.