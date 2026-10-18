İstanbul’daki sel felaketi: Dükkanlar ve stadyum yıkılacak

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan felaket sonrası 5 kişi hayatını kaybederken, onlarca ev ve iş yerini su basmıştı.

19 DÜKKAN, 2 KONUT VE STADYUM YIKILACAK

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada 19 dükkan, 2 konut, bir Kur’an kursu, bir stadyum ve stadyum tribünlerinin yıkılacağını duyurdu. Yıkılacak yapıların dere yatağında bulunmaları, depreme dayanıksız olmaları veya tapu ve ruhsat sorunları nedeniyle yıkılacağı öğrenildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI

Vali Gül, bölgede kentsel dönüşüm sürecinin başladığını vurgularken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bölgede ofis kurduğunu ve vatandaşların konutlarını yeniden yaptırabilmeleri için farklı seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Gül, konutların hak sahiplerince kendi olanaklarıyla, müteahhit vasıtasıyla veya TOKİ üzerinden yeniden yapılacağını belirtti.

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STADYUM BAŞKA BİR BÖLGEYE TAŞINACAK

Vali Gül ayrıca Ayazağa’da yer alan stadyumun başka bir alana taşınması ve gençlerin spor yapabileceği yeni alanların oluşturulması için çalışmaların başladığını vurgularken, yeni bölgenin gelecek hafta belli olmasının beklendiğini aktardı.

Gül, selden etkilenen alanlardaki temizlik çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. İlk aşamada oluşan çamur ve balçığın büyük kısmının temizlendiğini, ardından yaşanan ve devam eden su baskınlarına yönelik taleplerin ekipler tarafından karşılandığını duyurdu.

BAKANLIKTAN 200 MİLYAR TL ÖDENEK

Vali Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının selden etkilenen vatandaşlar için 200 milyon TL ödenek ayırdığını ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) da esnafın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 80 milyon TL kaynak aktaracağını açıkladı.

KOCAELİ VE İSTANBUL’DA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaybolan vatandaşlar için İstanbul’un Pendik ilçesinde de arama çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Vali Gül, olayın Gebze’de yaşandığını ancak iki yerin birbirine yakın olması nedeniyle Pendik’te de arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

17 KİLOMETRELİK BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gül, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burada 17 kilometrelik bir dere hattı bulunuyor. Bu hattın her yerinde kayıpların meydana gelebileceği göz önünde bulundurularak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca başta Haliç olmak üzere denizde de Sahil Güvenlik ve diğer su altı ekiplerimiz arama çalışmalarına devam ediyor. Yoğunlaştığımız birkaç bölge var fakat 17 kilometrelik hattın tümünde karada, nehirde, derede ve denizde çalışmalarımız sürüyor.”