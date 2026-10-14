14 Ekim 2026 hububat fiyatları: Buğday, arpa ve mısır fiyatları açıklandı

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Çiftçiler, güncel hububat fiyatlarını merak ederken, Konya Ticaret Borsası ise 14 Ekim 2026 tarihli hububat fiyatlarını açıkladı.

14 EKİM 2026 BUĞDAY FİYATLARI

Buna göre makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 16,3010 lira, en yüksek 18,3710 lira olurken, ortalama fiyat ise 17,3428 lira olarak kayıtlara geçti.

Beyaz sert buğdayda en düşük fiyat 21,4260 lira, en yüksek fiyat 21,4760 lira, ortalama fiyat ise 21,4494 lira oldu.

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Kırmızı sert buğdayın kilogram fiyatı 17,5020 lira ile 21,230 lira arasında farklılık gösterirken, ortalama fiyat 19,9397 lira olarak kaydedildi.

Diğer beyaz buğdayda ise ortalama fiyat 16,9434 lira, diğer kırmızı buğdayda ise 17,8695 lira olarak gerçekleşti.

14 EKİM 2026 ARPA FİYATLARI

Arpanın kilogram fiyatı en düşük 12,750 lira, en yüksek 15,4290 lira seviyesinde işlem görürken, ortalama fiyat 15,1583 lira olarak açıklandı.

14 EKİM 2026 MISIR FİYATLARI

Mısırın kilogram fiyatı 12,000 lira ile 16,700 lira arasında farklılık gösterirken, ortalama kilogram fiyatı 15,4298 lira oldu.

14 EKİM 2026 DİĞER HUBUBAT VE TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİYATI

Öte yandan, yulafın güncel fiyatı 15,03010 liradan, nohutun 31,000 liradan, kuru fasulyenin 64,9910 liradan ve çavdarın ise 15,4070 liradan işlem gördü.