Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiriyor! Kimler rapor parası alabilecek?

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Emekli olmasına rağmen maaşının yetmemesi nedeniyle çalışmaya devam eden çok sayıda emekli bulunuyor. Emekli maaşı almaya devam ederken, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında çalışan emekliler, olağan hastalık halinde halk arasında ‘rapor parası’ olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği alıyor.

EMEKLİYE RAPOR PARASI

Emekliler, iş kazası ve meslek hastalığında rapor parası alabiliyor. Emekli maaşını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar ise bazı koşullarda hastalık durumunda da bu haktan faydalanabiliyor.

KİMLER RAPOR PARASI ALABİLİYOR?

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’ın, Türkiye gazetesinde ele aldığı yazıya göre, emekli maaşını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi çalışan kişiler hastalık sebebiyle istirahat raporu almaları durumunda rapor parasından faydalanabiliyor.

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RAPOR PARASI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Hastalık durumunda ödeme gerekli şartların yerine getirilmesiyle 3. gün itibarıyla gerçekleştiriliyor. İş kazası ve meslek hastalığında ise ilk günden itibaren rapor parası ödenebiliyor

BU EMEKLİLER RAPOR PARASI ALAMIYOR

Emekli maaşını almaya devam ederek özel sektörde SGDP kapsamında çalışan emekliler için ise farklı bir uygulama geçerli olurken; bu emekliler, olağan hastalık sebebiyle rapor almaları halinde rapor parası almaya hak kazanamıyor.

İLK GÜNDEN RAPOR PARASI

Fakat iş kazası veya meslek hastalığı durumunda gerekli koşullarda ilk günden itibaren geçici rapor parası alabiliyor.

BU EMEKLİLER MAAŞLARI KESİLMEDEN ÇALIŞAMIYOR

Malullük aylığı alan emeklilerin çalışması halinde de özel kurallar geçerli olurken, bu emekliler maaşları kesilmeden tekrar çalışamıyor. Buna karşılık engellilik nedeniyle emekli maaşı alan kişiler SGDP kapsamında çalışabiliyor.

Kamuda çalışan emekliler için de genel kural olarak aylık kesilmeden çalışma hususunda bazı engeller bulunsa da, yasada belirlenen istisnalar uygulanabiliyor.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN ANA ETKEN NE?

Emekli maaşlarının kesilip kesilmediği ve hangi sigorta kollarına tabi oldukları, çalışan emeklilerin rapor parası almasını belirleyen ana etken olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle işe girişteki sigortalılık durumunun ve rapor nedeninin kontrol edilmesi büyük önem arz ediyor.