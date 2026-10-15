15 Ekim 2026 karkas et fiyatları: Bölge bölge açıklandı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), güncel dana ve kuzu karkas et fiyatlarındaki son durumu paylaştı. Kombinalar ve kesimhanelerden alınan fiyatlara göre dana karkas fiyatı ortalama 580,9 lira, kuzu karkas fiyatı ise 619,14 lira olurken, her iki üründe de eylül ayına göre düştüğü gözlemlendi. Fakat geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlarda artış yaşandı.

DANA VE KUZU KARKAS FİYATI DÜŞTÜ

UKON verilerine göre, dana karkas fiyatı eylül ayına nazaran yüzde 0,8 oranında düşerken, kuzu karkas fiyatındaki düşüş ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELDİ

Buna karşılık geçen yılın aynı dönemine kıyasla dana karkas fiyatı yüzde 25,2, kuzu karkas fiyatı ise yüzde 21,4 yükseldi.

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DANA KARKASTA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATLARIN OLDUĞU BÖLGELER

UKON, bölgesel olarak fiyatları paylaşırken, dana karkasta en yüksek fiyat 591,9 lira ile Marmara Bölgesi’nde gerçekleşti. Marmara’yı 589 lira ile Karadeniz, 583,70 lira ile Ege Bölgesi takip ederken, fiyatların en düşük olduğu bölge ise 570 lira ile Güneydoğu Anadolu olarak gerçekleşti.

KUZU KARKASTA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATLARIN OLDUĞU BÖLGELER

Öte yandan, kuzu karkasta da yine 695 lira ile Marmara Bölgesi en yüksek fiyatların en yüksek olduğu bölge olurken, bu bölgeyi 665 lira ile Ege takip etti.

Karadeniz Bölgesi 645 lira ile üçüncü sırada yer alırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 560 lira ile kuzu bıçak kesim fiyatının en düşük olduğu bölgeler oldu.

UKON’DAN UYARI

UKON, açıkladığı fiyatların peşin olduğunu ve yüzde 2 fireyi kapsamadığı konusunda uyarı yaparken, verilerin kurum tarafından karkas kesim fiyatlarının bölge ortalamalarını yansıttığını ödeme ve kesim şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebileceği vurgulandı.