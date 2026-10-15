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Evde bakım yardımı alanlara müjde: Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan vatandaşlara müjdeli bir haber vererek, ekim ayı kapsamındaki para yardımlarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

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Eklenme 15.10.2026 - 10:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelindeki milyonlarca dar gelirli vatandaşa çeşitli alanlarda sosyal yardım ödemesi yapmaya devam ediyor. Evde bakım yardımı ise bu ödemelerden biri olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, evde bakım yardımı alan vatandaşlara müjdeli bir haber vererek 15 bin 775 liralık para yardımının hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

TOPLAM 7,8 MİLYAR TL

492 bin hak sahibinin evde bakım yardımı aldığını açıklayan Bakan Göktaş, bu kapsamda toplam 7,8 milyar lira ödeme yapılacağını duyurdu.

492 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

2006’dan beri uygulanan evde bakım yardımının engelli vatandaşların aile ortamında desteklenmesini hedefleyen önemli bir sosyal yardım ödemesi olduğunu altını çizen Bakan Göktaş, şu an toplam 492 bin hak sahibinin bu destekten yararlandığını ve bu yardımın aile bütünlüğünün korunmasında son derece önemli olduğunu vurguladı.

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BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Göktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Engellilerimizin aile bütünlüklerinin muhafaza ederek evde bakım hizmeti almalarını öncelikli olarak öncelikli görüyoruz. Bu yardımla engelli vatandaşların yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınlarıyla beraber yaşayarak aile birliğinin muhafaza edilmesine ve iyileştirilmesine destek sağlıyoruz.

Evlerinde bakıma tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hali hazırda 492 bin vatandaşımız evde bakım yardımından faydalanıyor. Ödemelerin tüm engellilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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