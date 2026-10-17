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17 Ekim 2026 İstanbul’da barajların doluluk oranı

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından barajlardaki doluluk oranı iki günde yüzde 10 oranında artmıştı. Bu kapsamda 17 Ekim 2026 itibarıyla kentteki barajların güncel doluluk oranı belli oldu.

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Eklenme 17.10.2026 - 10:53
Güncellenme 17.10.2026 - 10:55

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından kentte hayat resmen durma noktasına gelirken, barajlardaki doluluk oranı ise yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Ekim 2026 tarihi itibarıyla açıkladığı barajlardaki doluluk oranı yüzde 48,33 oldu. Önceki gün bu oran yüzde 48,02 seviyesindeydi.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SU MİKTARI

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 77,48 ile Elmalı Barajı’nda olurken, en düşük su miktarı ise yüzde 3,58 ile Pabuçdere Barajı’nda gerçekleşti.

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İSTANBUL’DA BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Öte yandan, kentteki 10 barajın güncel doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 75.03

• Büyükçekmece Barajı yüzde 30.18

• Darlık Barajı yüzde 75.75

• Elmalı Barajı yüzde 77.48

• Istrancalar Barajı yüzde 70.48

• Kazandere Barajı yüzde 8.08

• Pabuçdere Barajı yüzde 3.58

• Sazlıdere Barajı yüzde 30.95

• Terkos Barajı yüzde 36.67

• Ömerli Barajı yüzde 66.62

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