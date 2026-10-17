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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, İstanbul dahil 4 ili turuncu, 41 ili ise sarı kodla uyarırken özellikle İstanbul'da metrekareye 100 kilograma kadar yağış bekleniyor. Ayrıca bazı iller için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Eklenme 17.10.2026 - 10:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre kurum, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını, Marmara Bölgesi’nin doğu kesimi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey ve batısı, Mardin’in kıyı kesimleri ile Tekirdağ’ın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini tahmin etti.

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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı

YÜKSEK BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI

Ayrıca Bursa ve Kütahya'nın yüksek bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi öngörülüyor.
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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı

YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER

Yağışların Marmara Bölgesi'nin doğu kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kesimi, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana'nın doğu kesimi, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı

BU BÖLGELERDE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ayrıca yağışların İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.
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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı

FIRTINA UYARISI

Bunun yanı sıra bazı bölgeler için saatte 80 kilometreye varan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı. Buna göre rüzgârın Marmara ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında ise güneyli yönlerden etkili olması bekleniyor.
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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Öte yandan yurdun doğu kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edildi.
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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı
41 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 41 il için sarı kodlu uyarı yaparken bu iller şu şekilde sıralandı:Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Yalova ve Osmaniye.Aynı zamanda İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı
KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
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İstanbul’da alarm seviyesi tehlikeli kademeye yükseltildi: Bazı iller için kar yağışı uyarısı
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Ayrıca İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması ve önlem alması gerektiği vurgulandı.
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