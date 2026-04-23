17 Yıl Önce Kaybolan Çocukta Tuncay Sonel Şüphesi!

9 yaşındaki Yusuf Kazdal 17 yıl önce kaybolmuş ve sırra kadem basmıştı. Ailesi ise Kazdal’ın ailesi ise dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, Gülistan Dokusu soruşturmasına tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in o dönem Of kaymakamı olduğunu ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çektiğini öne sürerek dosyanın yeniden incelenmesini talep etti.

17 yıl önce Trabzon’un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmeye gittikten sonra kaybolarak sırra kadem basan Yusuf Kazdal’ın dosyasının yeniden incelenmesi talep ediliyor.

Gülistan Dokusu soruşturması çerçevesinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanması, Kazdal ailesinin kafasındaki soru işaretlerinin tekrar canlanmasına yol açtı. Vali Sonel, Yusuf’un kaybolduğu dönemde 2008-2012 yılları arasında Of ilçesinde kaymakamlık yaparken sürecin en başından beri babayla iletişim halindeydi.

Baba Tahir Kazdal, dönemin Of Kaymakamı Tuncay Sonel’in o günlerde dikkat çeken hareketlerde bulunduğunu ifade etti. 17 yıl önce Başbakan olarak görev yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda 10 dakikadan fazla görüşen baba Kazdal, bu görüşmeden sonra kapılarının çaldığını ve Kaymakam Sonel’in geldiğini söyledi.Baba Kazdal, Kaymakam Sonel’in kendisine, “Aferin sen balığı baştan yakaladın” dediğini söyledi.

SONEL’DEN DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER

Acılı baba, o süreçte kendilerine ne denilirse inandıklarını, eşinin kafası dağılsın diye yapılan iyiliklerin bir şeylerin üzerini kapatmak amacıyla yapılıp yapılmadığını bilemediklerini söyledi.

Dönemin kaymakamı Soner’e uzun senelerce güvendiklerine vurgu yapan Baba Kazdal, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Soner’in tutuklanmasının ardından kafalarındaki soru işaretlerinin yeniden canlandığını söyledi.

Acılı baba şu ana kadar herhangi bir şüphe duymasalar da yaşanan son olaylar nedeniyle oğlunun sırra kadem basmasında Soner’in de parmak izinin olup olmadığını merak ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI O GÜN BOZULDU

İddialara göre, kayıp Yusuf Kazdal’ın kaybolduğu yeri gören konutların köşesindeki manavın güvenlik kamerası kayıp çocuğun kaybolduğu gün tesadüfen arızalandı ve o güne ilişkin hiçbir kayıt bulunamadı.

Ayrıca, o dönem görevli bir subay, dere kenarında Yusuf’a ait olduğu öne sürdüğü fakat çocuğun bedeninden çok daha büyük bir pantolon buldu. Baba, ilgili subayın ifadesinin alındığını belirtmesine rağmen gerçekte subayın ifadesinin alınmadığını öne sürerek, bu durumun akıllarda soru işareti bıraktığını söyledi.

Durumun aydınlanmasını talep eden baba, 30 Mart 2009’da çöp dökmeye gittikten sonra kaybolarak sırra kadem basan ve kendisine ilişkin hiçbir ize ulaşılamayan oğlu Yusuf Kazdal’a ilişkin yeniden dosyanın incelenmesini talep etti.