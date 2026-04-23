Seçim Tarihi Açıklandı!

Ataşehir İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmek için seçim yapılacağı ve seçim tarihinin ise 30 Nisan Perşembe günü olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuyla paylaşmasıyla beraber İstanbul Valiliği ise Ataşehir Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmek üzere 30 Nisan Perşembe günü toplantı yapılacağını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuyla ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları yüzünden gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in İstanbul 4. Suh Ceza Hakimliği’nin 22.04.2026 tarihli ve 2026/381 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adıgüzel, İçişleri Bakanlık makamının 22.04.2026 tarihli Olur’uyla görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesi hükümleri kapsamında Ataşehir İlçe Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini yeniden seçmek için 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10’da toplanması valiliğimiz tarafından uygun görülmüştür.”

Yapılacak seçimin ardından Ataşehir Belediyesi başkan vekilinin belirlenmesi beklenirken vekilin hangi partiden olacağı ise merak konusu oldu.